Блогер
Игра Crimson Desert получила патч 1.06 с медведями и тиграми в качестве ездовых животных
Разработчики из Pearl Abyss продолжают реализовывать пожелания игроков

Состоялся релиз патча 1.06.00 для видеоигры Crimson Desert, который можно поставить на версию для ПК и консолей. Одним из новшеств этого патча является опция «Извлечение», благодаря которой можно отменить улучшение оружия и получить обратно потраченные на него материалы. Такая возможность доступна в кузнице в разных регионах.

Количество возвращённых материалов разное для разных типов. Особые материалы возвращаются на 100%, тогда как обычные, вроде железной руды, медной руды или кровавых камней, возвращаются в количестве около 70% того объёма, который был использован для улучшения оружия.

Изображение: Pearl Abyss

Также были расширены доступные ездовые животные. Игроки смогут прокатиться на медведях, кабанах, волках, оленях, горных козлах, верблюдах, львах, тиграх и некоторых других видах, стоит только приручить их. В меню инвентаря появилась специальная вкладка, а также есть возможность приобретать и экипировать предметы для ездовых животных.

Появились новые навыки рукопашного боя Оонгки, ножны для мечей, предмет «Печать доблести», заставляющий домашних собак атаковать врагов.

Полный список нововведений доступен на официальном сайте Crimson Desert.

#игры #видеоигры #компьютеры #консоли #crimson desert
Источник: wccftech.com
