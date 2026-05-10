Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Персонал китайского автопроизводителя Haval уйдёт в корпоративный отпуск на две недели по причине слабого спроса и заполненных складов

После ухода из России западных автопроизводителей в связи с санкциями китайские компании стали занимать их место, не имея серьёзной конкуренции. Однако даже это не помогает им в последнее время зарабатывать на российском рынке в связи с такими событиями, как высокая ключевая ставка, падение спроса и утильсбор.

Согласно появившейся 10 мая информации, автопроизводитель Geely по итогам 2025 года получил убыток в размере 6,2 млрд руб., тогда как годом ранее его доход составлял 1,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась почти в пять раз.

Изображение: ChatGPT

Автопроизводитель Changan показал убыток в размере 9,5 млрд руб. и падение прибыли в 12 раз. Чтобы продать хоть что-то в условиях высокой процентной ставки, компании пришлось израсходовать около 10 млрд руб. на субсидирование автокредитов.

Падение спроса привело к тому, что предприятие Haval в Тульской области возьмёт двухнедельный корпоративный отпуск, который стартует 20 июля. Причиной этого шага являются переполненные склады при слабых продажах.

Кое-где дела обстоят лучше. Выпускающее автомобили Tenet/Chery предприятие в Калуге начало производить двигатели, работая в две смены и собираясь ввести третью. В 2025 году с этого завода вышли 120 тысяч автомобилей, а в этом планируют выпустить 150000, для чего численность сотрудников будет увеличена на 1000 человек.

Компания Evolute тем временем восстанавливает после пожара предприятие в Липецке и планирует выйти на полную производственную мощность в следующие шесть месяцев.

#россия #китай #автомобили #geely #chery #haval #changan
Источник: t.me
