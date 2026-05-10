Специалисты определили дату постройки найденного в центре Таллина в 2022 году корабля XIV века
Внутри судна длиной около 24,5 м и шириной 8,6 м обнаружили компас возрастом 600 лет

Весной 2022 года работающие поблизости от старого порта Таллина в Эстонии нашли деревянную конструкцию на глубине около 1,5 м. Это оказались остатки большого торгового судна XIV века, которые назвали Lootsi 8 cog.

Изображение: Эстонский морской музей (Eesti Meremuuseum)

Корабль длиной около 24,5 м и шириной 8,6 м сейчас считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Европе. Размеры оказались настолько велики, что поднимать корабль пришлось, разделив на четыре части. Корабль отправили в Эстонский морской музей, где занялись реставрацией и детальным изучением.

Изображение: Priit Lätti

Помимо корабля, нашли компас, который считается старейшим из сохранившихся образцов такого рода в Европе. Он продолжает функционировать и в наши дни. Также нашли инструменты, оружие, кожаные туфли.

Там, где сейчас находится столица Эстонии, в Средние века было мелководье у дельты реки Харьяпеа. Гавань могла находиться примерно в 800 м к западу-северо-западу от места крушения. На протяжении следующих веков болотистую местность возле моря засыпали, застроили складами, железнодорожной инфраструктурой и парковками.

Изображение: Эстонский морской музей (Eesti Meremuuseum)

Археологи полагают, что экипажу пришлось покидать судно в спешке, оставив разбросанные предметы повседневного быта. Был проведён анализ 97 образцов древесины обломков, включая обшивку корпуса, шпангоуты, балки, арматурные доски и другие конструктивные элементы.

Изображение: Эстонский морской музей (Eesti Meremuuseum)

Основная конструкция корабля была построена из дубов, срубленных зимой 1370–71 и 1371–72 годов. Другие части, включая доски от возможной галереи или кладовой, были взяты из деревьев, срубленных зимой 1373–74 годов. Корабль мог строиться поэтапно. На нём отсутствуют следы капитального ремонта, лишь мелкие ремонтные работы вроде заделки трещин. Из этого следует, что в момент крушения он был относительно новым.

Данная находка позволяет археологам надеяться, что под современными слоями можно будет обнаружить и другие следы средневекового Таллина.

#история #археология #эстония #раскопки #средневековье #таллин
Источник: arkeonews.net
