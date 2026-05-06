«Ростелеком», «Яндекс Go», Сбер и другие предлагают готовиться к неполадкам со связью

ТАСС сообщает, что московские операторы мобильной связи начали очередной этап рассылки уведомлений о грядущих ограничениях связи. Проблемы с доступом в интернет посредством телефонов могут возникать до 9 мая включительно.

Среди прочих подобные уведомления присылает своим клиентам оператор «Ростелеком». Там говорят, что связь будет ограничена по причине проведения праздничных мероприятий и подготовки к ним. Оператор снимает с себя ответственность за эти ограничения и утверждает, что они от него не зависят. Также пользователям рекомендуется в эти дни переходить на Wi-Fi. Похожие предупреждения отправляют своим абонентам и другие операторы региона.

Изображение: Gemini

За последние дни ограничения и уведомления о них стали уже привычными. В частности, ограничен доступ в сеть через мобильные устройства был во вторник, 5 мая. Ограничения вступили в силу ночью и завершились вскоре после полудня.

Представители сервиса «Яндекс Go» и Сбера также выпустили для своих клиентов предупреждение о возможных ограничениях и сбоях.