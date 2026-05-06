При поиске сотрудников высшего звена продолжают проводить персональные собеседования и искать на основе рекомендаций

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы», в России всё больше компаний берут на вооружение искусственный интеллект не только для работы, но и для подбора работников. Уже известно о случаях, когда за наём новых сотрудников полностью отвечал ИИ, без участия службы занятости компании или руководителей.

Речь пока идёт только о начальных категориях сотрудников, ошибка при выборе которых не будет стоить компаниям слишком дорого. Если же ищутся новые сотрудники на руководящие должности, в этом искусственному интеллекту пока не доверяют. Руководство компаний предпочитает самостоятельно встречаться с кандидатами, оценивать их профессиональные и личностные навыки, на основе этого понимания принимать решение. Здесь важны как личные знакомства, так и рекомендации и репутация.