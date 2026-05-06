Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Heroes of Might and Magic: Olden Era стала лидером среди игр в Steam на минувшей неделе
В целом же первое место занимает игровой контроллер Steam Controller, огромный спрос на который привёл к дефициту

Компания Valve, которой принадлежит самый популярный в мире магазин видеоигр Steam, опубликовала свой еженедельный отчёт о популярности продуктов в этом магазине. В этот список могут входить как цифровые продукты вроде игр, так и устройства. Именно устройство и стало лидером продаж с 28 апреля по 5 мая 2026 года. Речь идёт о недавно представленном игровом контроллере Steam Controller, который сразу же после релиза раскупили и стали перепродавать втридорога. Разработчики уже пообещали разобраться с дефицитом в ближайшем будущем.

Почитатели серии легендарных пошаговых стратегий «Герои» ждали новой игры много лет, получив наконец Heroes of Might and Magic: Olden Era. Хотя это не самый популярный жанр, продажи выпущенной пока не в финальном варианте игры уже успели перевалить за отметку в 650 тысяч. В целом в рейтинге она заняла второе место после контроллера, а среди игр идёт первой. Следом за ней располагается также недавно представленный шутер Far Far West.

Изображение: strategyandwargaming.com

Вообще пока не выпущенная гоночная игра Forza Horizon 6 заняла четвёртое место, её релиз запланирован на 19 мая. На пятом месте находится получившая на прошлой неделе второе крупное расширение игра Diablo IV. В свете выхода этого обновления она поставила новый для себя рекорд по количеству одновременно играющих в Steam.

Выпущенная чуть раньше пиратская игра Windrose долго лидировала, но в свете появления других игр переместилась на шестое место. Следом за ней идут Pragmata и Dead by Daylight, также в десятку вошли Crimson Desert и Helldivers 2. Если же говорить о бесплатных играх, на первом месте располагается Counter-Strike 2, пятую позицию занимает PUBG, а на девятом и десятом местах находятся Where Winds Meet и Apex Legends соответственно.

#steam #valve #видеоигры #steam controller #forza horizon 6 #heroes of might and magic #far far west
Источник: dtf.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter