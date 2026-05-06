В целом же первое место занимает игровой контроллер Steam Controller, огромный спрос на который привёл к дефициту

Компания Valve, которой принадлежит самый популярный в мире магазин видеоигр Steam, опубликовала свой еженедельный отчёт о популярности продуктов в этом магазине. В этот список могут входить как цифровые продукты вроде игр, так и устройства. Именно устройство и стало лидером продаж с 28 апреля по 5 мая 2026 года. Речь идёт о недавно представленном игровом контроллере Steam Controller, который сразу же после релиза раскупили и стали перепродавать втридорога. Разработчики уже пообещали разобраться с дефицитом в ближайшем будущем.

Почитатели серии легендарных пошаговых стратегий «Герои» ждали новой игры много лет, получив наконец Heroes of Might and Magic: Olden Era. Хотя это не самый популярный жанр, продажи выпущенной пока не в финальном варианте игры уже успели перевалить за отметку в 650 тысяч. В целом в рейтинге она заняла второе место после контроллера, а среди игр идёт первой. Следом за ней располагается также недавно представленный шутер Far Far West.

Изображение: strategyandwargaming.com

Вообще пока не выпущенная гоночная игра Forza Horizon 6 заняла четвёртое место, её релиз запланирован на 19 мая. На пятом месте находится получившая на прошлой неделе второе крупное расширение игра Diablo IV. В свете выхода этого обновления она поставила новый для себя рекорд по количеству одновременно играющих в Steam.

Выпущенная чуть раньше пиратская игра Windrose долго лидировала, но в свете появления других игр переместилась на шестое место. Следом за ней идут Pragmata и Dead by Daylight, также в десятку вошли Crimson Desert и Helldivers 2. Если же говорить о бесплатных играх, на первом месте располагается Counter-Strike 2, пятую позицию занимает PUBG, а на девятом и десятом местах находятся Where Winds Meet и Apex Legends соответственно.