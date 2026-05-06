Также она призывает не опасаться уменьшения объёма выпуска GPU в пользу CPU

Во время оглашения финансовых результатов минувшего квартала генеральный директор AMD Лиза Су рассказала о положении дел компании на рынке агентного искусственного интеллекта и о конкуренции на рынке процессоров для ИИ. Как раз в настоящее время спрос на процессоры вырос из-за увеличения объёма нагрузок агентного ИИ. В результате стоимость акций конкурирующей Intel выросла на 23% только за апрель, опередив ожидания аналитиков.

По словам Су, искусственный интеллект стал основным источником роста в минувшем квартале, когда все крупные облачные провайдеры расширяли свою инфраструктуру. По мнению главы AMD, агентный ИИ увеличивает потребность в вычислительных мощностях серверов, поскольку требуется дополнительная обработка для перемещения данных и параллельного выполнения. Су полагает, что рынок серверных процессоров будет увеличиваться на 35% в год и достигнет уровня в $120 млрд. Прежняя оценка говорила о росте на 18%, а инвестиционный банк UBS недавно дал прогноз этому рынку на $170 млрд к 2030 году.

Су считает, что рост спроса на центральные процессоры не приведёт к падению объёмов производства процессоров графических, поскольку востребованными будут и те, и другие. При этом пропорции будут меняться: если прежде их соотношение было один к четырём или один к восьми на одном узле, теперь оно ближе к один к одному.