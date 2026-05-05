Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Сроки поддержки смартфонов Samsung средней ценовой категории превосходят обещанные
Южнокорейский производитель подтверждает своё лидерство в сегменте Android-смартфонов по качеству программных обновлений

Производители устройств на операционной системе Android долгое время не могли сравниться с Apple в плане частоты и продолжительности поддержки своих мобильных устройств. В последние годы ситуация меняется в лучшую сторону и в первую очередь благодаря усилиям Samsung. Все принадлежащие к линейкам Galaxy S и Galaxy Z смартфоны этой компании последних лет ежемесячно получают программные обновления на протяжении не менее чем трёх лет после поступления в продажу. Есть ежемесячные обновления и для смартфонов серии A5x.

Аппараты в более низких ценовых категориях в линейке Galaxy A должны получать обновления ежеквартально. Издание GalaxyClub выяснило, что представленные с 2022 года устройства этой серии обновлялись даже чаще, чем было обещано. Например, аппараты Galaxy A33, Galaxy A34, Galaxy A35 и Galaxy A36 могли получать обновления каждый месяц. Galaxy A36 с момента релиза был обновлён восемь раз, что в два раза больше, чем должно быть по официальному графику Samsung.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Ещё более дешёвые смартфоны Galaxy A13 5G и Galaxy A23 также обновлялись чуть чаще, чем им положено. Единственным исключением со знаком минус является аппарат Galaxy A14 4G, который в первой половине прошлого года обновлялся реже, чем должен был.

Таким образом, в линейках Galaxy A1x, Galaxy A2x и Galaxy A3x устройства обновляются примерно каждые два месяца. Речь идёт о европейских странах, в других регионах могут быть незначительные отличия.

#смартфоны #samsung #android #программное обеспечение #обновления
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Samsung: Дефицит оперативной памяти может усугубиться в 2027 году

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter