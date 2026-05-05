Южнокорейский производитель подтверждает своё лидерство в сегменте Android-смартфонов по качеству программных обновлений

Производители устройств на операционной системе Android долгое время не могли сравниться с Apple в плане частоты и продолжительности поддержки своих мобильных устройств. В последние годы ситуация меняется в лучшую сторону и в первую очередь благодаря усилиям Samsung. Все принадлежащие к линейкам Galaxy S и Galaxy Z смартфоны этой компании последних лет ежемесячно получают программные обновления на протяжении не менее чем трёх лет после поступления в продажу. Есть ежемесячные обновления и для смартфонов серии A5x.

Аппараты в более низких ценовых категориях в линейке Galaxy A должны получать обновления ежеквартально. Издание GalaxyClub выяснило, что представленные с 2022 года устройства этой серии обновлялись даже чаще, чем было обещано. Например, аппараты Galaxy A33, Galaxy A34, Galaxy A35 и Galaxy A36 могли получать обновления каждый месяц. Galaxy A36 с момента релиза был обновлён восемь раз, что в два раза больше, чем должно быть по официальному графику Samsung.

Ещё более дешёвые смартфоны Galaxy A13 5G и Galaxy A23 также обновлялись чуть чаще, чем им положено. Единственным исключением со знаком минус является аппарат Galaxy A14 4G, который в первой половине прошлого года обновлялся реже, чем должен был.

Таким образом, в линейках Galaxy A1x, Galaxy A2x и Galaxy A3x устройства обновляются примерно каждые два месяца. Речь идёт о европейских странах, в других регионах могут быть незначительные отличия.