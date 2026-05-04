Госпрограмма «Информационное общество» позволила на 53,7% увеличить число неудачных кибератак
На блокировку сайтов мошенников в России стало уходить менее 8 часов

Недавно был выпущен отчёт о реализации государственной программы «Информационное общество», в котором рассказывается о борьбе с вредоносными сайтами. По итогам 2025 года подобные сайты, созданные с целью мошенничества и фишинга, блокировали меньше чем за 8 часов, что даже превзошло плановые показатели. Точное время блокировки в среднем составляло 7 часов 48 минут, тогда как планировалось тратить на это 8 часов.

Доля предотвращённых атак со стороны злоумышленников увеличилась на 53,7%, если сравнивать с результатами годом ранее. В планах было увеличить количество неудачных атак только на 2%.

Изображение: Gemini

Такому прогрессу поспособствовало увеличение количества участников борьбы с киберпреступностью. Этим занимаются финансовые организации, органы исполнительной власти, провайдеры интернета и мобильной связи. Доля их участия выросла до 8%, тогда как в планах было 5%.

Результаты 2026 года могут оказаться ещё более успешными. 1 марта начала работу государственная информационная система «Антифрод». Входящие в её состав участники обмениваются друг с другом свидетельствами противоправных действий, что позволяет быстрее реагировать и устранять угрозы.

#россия #интернет #кибербезопасность #мошенничество #рунет #информация #сайты
Источник: tass.ru
