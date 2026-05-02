На платных тарифных планах пользователи получат возможность добавлять до 600 источников

В декабре 2025 года компания Google интегрировала NotebookLM в состав чат-бота Gemini, объединив два своих наиболее мощных инструмента искусственного интеллекта. Сначала это произошло только в веб-версии чат-бота, в начале 2026 года интеграция добралась до мобильного приложения. В начале апреля в Gemini появились блокноты, и теперь эта функциональность расширяется в том числе на пользователей бесплатных тарифных планов. Также увеличено число стран с поддержкой блокнотов.

Платные подписчики продолжают иметь преимущество в том плане, что могут добавлять в блокноты больше источников. На бесплатных тарифах таких источников может быть 50 в одном блокноте, тогда как при наличии подписки источников может быть от 100 до 600.

Изображение: Gemini

Блокноты можно сравнить с папками для переписок. Благодаря им общение в чат-боте можно организовывать, добавлять туда файлы и документы.

Блокноты синхронизируются с NotebookLM и наоборот, что даёт возможность работать с проектами и переключаться на NotebookLM для анализа материала. В европейских странах блокноты пока не поддерживаются, но Google обещает скоро это исправить.

За несколько дней до этого компания представила в чат-боте возможность создавать файлы. Данные могут сохраняться в таких форматах, как PDF, Word, PowerPoint, Markdown (MD), Rich Text Format (RTF). Это избавляет от необходимости вручную копировать и вставлять текст в заранее созданные файлы.