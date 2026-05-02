Google делает NotebookLM доступным для всех пользователей чат-бота Gemini
На платных тарифных планах пользователи получат возможность добавлять до 600 источников

В декабре 2025 года компания Google интегрировала NotebookLM в состав чат-бота Gemini, объединив два своих наиболее мощных инструмента искусственного интеллекта. Сначала это произошло только в веб-версии чат-бота, в начале 2026 года интеграция добралась до мобильного приложения. В начале апреля в Gemini появились блокноты, и теперь эта функциональность расширяется в том числе на пользователей бесплатных тарифных планов. Также увеличено число стран с поддержкой блокнотов.

Платные подписчики продолжают иметь преимущество в том плане, что могут добавлять в блокноты больше источников. На бесплатных тарифах таких источников может быть 50 в одном блокноте, тогда как при наличии подписки источников может быть от 100 до 600.

Изображение: Gemini

Блокноты можно сравнить с папками для переписок. Благодаря им общение в чат-боте можно организовывать, добавлять туда файлы и документы.

Блокноты синхронизируются с NotebookLM и наоборот, что даёт возможность работать с проектами и переключаться на NotebookLM для анализа материала. В европейских странах блокноты пока не поддерживаются, но Google обещает скоро это исправить.

За несколько дней до этого компания представила в чат-боте возможность создавать файлы. Данные могут сохраняться в таких форматах, как PDF, Word, PowerPoint, Markdown (MD), Rich Text Format (RTF). Это избавляет от необходимости вручную копировать и вставлять текст в заранее созданные файлы.

#искусственный интеллект #google #gemini #notebooklm
Источник: androidpolice.com
Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter