Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Cloudflare убрал с домена мессенджера «Макс» пометку шпионского ПО
Представители мессенджера объясняют её появление ошибкой

Один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров Cloudflare убрал появившуюся в четверг на относящемся к российскому мессенджеру «Макс» домене пометку «шпионское программное обеспечение». Таким образом, сведения о том, что «Макс» является вредоносным приложением, можно найти лишь в результатах публичного сканирования за 30 апреля. Наличие действующего TLS-сертификата у домена свидетельствует о том, что мессенджер продолжит работать.

Изображение: Gemini

Ранее сообщалось, что Cloudflare назвал мессенджер «Макс» шпионской программой на основе результатов 9 проверок URL-адресов из 10. На странице провайдера указывалось, что в мессенджере обнаружилось четыре нарушения безопасности и конфиденциальности. Представители пресс-службы «Макс» в ответ на это заявили, что речь идёт о неправильной интерпретации заголовков запросов к сервису и всё дело в привычной для любого сайта веб-аналитике. Код самого приложения при этом не был назван вредоносным.

Представители мессенджера уверяют, что пользовательские данные находятся в полной безопасности и что сервис регулярно проверяют сторонние аудиторы.

#россия #безопасность #программное обеспечение #мессенджеры #cloudflare #макс
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter