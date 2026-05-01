Представители мессенджера объясняют её появление ошибкой

Один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров Cloudflare убрал появившуюся в четверг на относящемся к российскому мессенджеру «Макс» домене пометку «шпионское программное обеспечение». Таким образом, сведения о том, что «Макс» является вредоносным приложением, можно найти лишь в результатах публичного сканирования за 30 апреля. Наличие действующего TLS-сертификата у домена свидетельствует о том, что мессенджер продолжит работать.

Ранее сообщалось, что Cloudflare назвал мессенджер «Макс» шпионской программой на основе результатов 9 проверок URL-адресов из 10. На странице провайдера указывалось, что в мессенджере обнаружилось четыре нарушения безопасности и конфиденциальности. Представители пресс-службы «Макс» в ответ на это заявили, что речь идёт о неправильной интерпретации заголовков запросов к сервису и всё дело в привычной для любого сайта веб-аналитике. Код самого приложения при этом не был назван вредоносным.

Представители мессенджера уверяют, что пользовательские данные находятся в полной безопасности и что сервис регулярно проверяют сторонние аудиторы.