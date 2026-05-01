Тяжёлая ситуация на рынке смартфонов заставляет производителей предпринимать решительные шаги

Крупные технологические издания со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station сообщают, что компания OnePlus скоро объединится с брендом Realme. По данным инсайдера, будет создан центр субпродуктов, которые охватят внутренние и зарубежные подразделения компании. Появится новое бизнес-подразделение для работы с маркетинговыми и сервисными системами OnePlus и Realme. Многие из новых структурных единиц будут подчиняться генеральному директору OnePlus Питу Лау.

Ранее сообщалось о том, что компания OnePlus может покинуть европейские рынки. Посты сотрудников китайского производителя в социальных сетях говорят, что компания сокращает размер своей деятельности и пересматривает глобальную стратегию. Официально ничего из этого не было подтверждено, однако слухи о слиянии OnePlus и Realme подтверждают, что в деятельности производителя грядут значительные изменения.