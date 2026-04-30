Южнокорейский производитель может попробовать поэкспериментировать со сменой операционных систем на своих ноутбуках

Месяц назад компания Samsung представила ноутбуки Galaxy Book6, Book6 Pro и Book6 Ultra, которые привычно для устройств этой категории работают под управлением операционной системы Windows 11. Теперь издание SamMobile сообщает, что южнокорейский производитель работает над ноутбуками этой серии, которые получат Android 17 с программным интерфейсом One UI 9. Официальных причин подобного решения не сообщается.

Если же говорить о предположениях, такой шаг может сделать пользовательский интерфейс в продуктах Samsung более единообразным. Компания выпускает на Android смартфоны и планшеты, поэтому вместе с ноутбуками они могут быть объединены в единую экосистему.

Samsung может готовить три ноутбука под управлением Android 17. Флагманская модель должна получить элегантный внешний вид, но подробности пока не сообщаются. Работа на Android позволит Samsung предложить такие привычные для неё опции, как Galaxy AI и Samsung DeX.

Поскольку последние ноутбуки были выпущены совсем недавно, ждать новых предстоит как минимум до конца года. Android 17 ещё только предстоит представить, что Google планирует сделать в мае на конференции разработчиков I/O.

В статье не говорится, что появление ноутбуков на Android означает отказ от версий на Windows 11. Однако релиз версий на двух операционных системах может ещё сильнее запутать покупателей и плохо сказаться на продажах. Если же выбор будет сделан только в пользу Android, это станет неприятной новостью для Microsoft. Впрочем, даже подобные разговоры наводят на мысль о том, что продажи ноутбуков не слишком удовлетворяют Samsung и компания недовольна состоянием Windows 11.