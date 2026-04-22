Среди шутеров с элементами эвакуации Arc Raiders опережает ближайших конкурентов в пять раз по числу игроков

В марте состоялся релиз перенесённой с 2025 года игры Marathon от студии Bungie. Игра была представлена на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5. Обзоры большей частью дали ей высокие оценки, но количество геймеров не позволяет назвать эту игру безусловно успешной. Несмотря на это, по поисковым запросам на SteamDB она лидирует с момента своего появления шесть недель назад.

Эта статистика расходится с показателем одновременно играющих геймеров. В частности, в момент написания новости в Steam в неё играют 5649 человек, тогда когда за 24 часа максимальное значение достигало 19811 человек. Если сравнивать с Arc Raiders, у неё эти показатели составляют 31720 и 90943 человека.

Также в число наиболее популярных запросов входят Arc Raiders, Windrose, Crimson Desert, Pragmata и Counter Strike 2.

Сообщается, что разработка Marathon обошлась Sony более чем в $250 млн. К настоящему моменту продано 1,2 млн экземпляров, чего может быть недостаточно для выхода в плюс.