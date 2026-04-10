Проще всего ремонтировать модели производства Asus

Недавно выпустившая отчёт о ремонтопригодности смартфонов американская организация PIRG представила такой же отчёт по ноутбукам. Компания Apple осталась верной себе: как её смартфоны, так и ноутбуки являются худшими в плане ремонтопригодности.

Лучшими в этом списке оказались предложения Asus, пусть даже их оценка по сравнению с прошлогодним рейтингом была снижена. Отчёт охватывает 105 продуктов нескольких популярных производителей портативных компьютеров.

Изображение: Lensw0rId / Shutterstock

На втором с конца месте располагаются ноутбуки Lenovo. На втором месте после лидирующей Asus находятся предложения Acer.

Аналитики отмечают, что производители увеличивают продолжительность жизненного цикла ноутбуков. Прежде их выпускали для работы на протяжении 3 лет, но в настоящее время это значение выросло до 4-5 лет, а многие компании не обновляют свои устройства до тех пор, пока они не выйдут из строя. Это ожидаемое явление с учётом того, что в компьютерах давно нет прежнего прироста производительности между разными поколениями, что лишает смысла замену работающих ноутбуков на более современные.