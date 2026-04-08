В случае проблем с охлаждением MediaTek придётся довольствоваться частотами ниже

Компания MediaTek в этом году в серии мобильных процессоров Dimensity 9600 может представить больше одной модели. Слухи говорят о существовании версии Pro, которая может оказаться конкурентом для чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Оба они должны дать скорость работы на уровне настольных компьютеров, нацеливаясь на тактовую частоту 5 ГГц и используя новое сочетание вычислительных ядер. При этом MediaTek ещё только предстоит решить проблему с охлаждением такого мощного чипа.

В составе Dimensity 9500 есть одно сверхпроизводительное ядро, но в Dimensity 9600 Pro таких ядер будет два. Это позволит увеличивать производительность в режиме как одноядерной, так и многоядерной работы. Инсайдер Digital Chat Station в посте на китайском портале Weibo рассказал, что это произойдёт за счёт значительного повышения температуры процессора.

Изображение: Gemini

Поскольку в мобильных устройствах нет места для крупных систем охлаждения, рассчитывать можно только на испарительную камеру. Даже более продвинутые меры вроде жидкостного охлаждения могут не решить проблему окончательно, из-за чего MediaTek может потребоваться снизить частоты до уровня 4–4,2 ГГц.

Использование архитектуры Arm вместо собственных разработок может снизить эффективность, поэтому чип будет быстрее нагреваться и сбрасывать частоты. Немного компенсировать этот недостаток должен техпроцесс TSMC N2P. Что в итоге получится у MediaTek, станет понятно в ближайшие месяцы.