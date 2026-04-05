Создатель видеоигры Fortnite может иметь планы по возобновлению бизнеса в России

В 2022 году, как и многие другие компании, американская Epic Games прекратила вести бизнес на территории России. При этом запрещать россиянам доступ к своим видеоиграм она не стала. В 2023 году российских любителей игры Fortnite лишили призовых на сумму $200 тысяч. Тогда компания назвала Россию регионом с ограниченным доступом к получению призов.

Теперь компания снова зарегистрировала в России торговый знак, о чём можно узнать из электронной базы Роспатента. Заявка на регистрацию торгового знака под названием Sunflower появилась ещё в январе 2025 года. Спустя 15 месяцев, в апреле 2026 года, регистрация состоялась.

Используя этот торговый знак, американский разработчик программного обеспечения получил возможность заниматься созданием и продажей на территории России видеоигр, ПО, фильмов и анимации.