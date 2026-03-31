Медвежьи острова в 2026 году должны раскрыть перед учёными тайны своих обитателей

В 2025 году на архипелаге Медвежьи острова в Якутии нашли 10 полуземлянок, которые отнесли к эскимосским культурам. Теперь информационное агентство ТАСС сообщает, что в нынешнем году местные учёные из Музея арктической археологии намереваются начать новые раскопки.

Они постараются развить прошлогодний успех, когда пара специалистов обнаружили в землянках древних эскимосов ножи для разделки туш крупных морских животных. Среди других находок можно назвать наконечники гарпунов культуры бирнирк и женские ножи улу. Специалисты уверены, что эти артефакты являются свидетельством существования эскимосских культур на этом архипелаге.

Изображение: Алексей Курило / «Колымская правда»

Из-за дороговизны проекта на труднодоступных островах состав участников будет крайне ограниченным. К тому же отрицательные температуры позволяют вести раскопки лишь в августе. В настоящее время ведётся подготовка к ним и доставка продуктов и инструментов на острова.

С 2020 года Медвежьи острова являются государственным природным заповедником. Он вошёл в состав национального парка «Ленские столбы» и на протяжении последних пяти лет здесь ведутся биолого-археологические исследования.