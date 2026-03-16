Среди видеокарт NVIDIA у немецкого ритейлера самой популярной моделью является RTX 5080

Как уже неоднократно сообщалось, стоимость видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT в разных странах мира постепенно уменьшается. На пике она добиралась до ценового диапазона $800–900, а теперь в Северной Америке приближается к уровню $700. В Японии цена этой карты сейчас находится на уровне прошлого декабря. Результатом этого становится рост продаж.

Статистика немецкого магазина Mindfactory за прошлую неделю показала, что было реализовано 510 экземпляров карты Radeon RX 9070 XT. Это означает, что на её долю пришлось 25,6% от общего количества проданных за неделю в этом магазине видеокарт. Всего на долю AMD пришлось 1110 карт, из них половина на RX 9070 XT.

На втором месте располагается более бюджетная модель RX 9060 XT в количестве 405 экземпляров. На две эти карты пришлось 80% продаж моделей AMD. Дальше идут карты прошлого поколения, такие как RX 7600 с 40 проданными экземплярами, RX 7900 XTX, RX 7900 XT и RX 7700 XT.

Результаты карт NVIDIA похуже. У неё наибольшим спросом пользуется GeForce RTX 5080, которая за неделю разошлась в количестве 235 экземпляров. На втором месте располагается RTX 5070 Ti с продажами в количестве 180 карт, далее идут RTX 5070 и RTX 5060 со 140 проданными единицами.

На этом фоне продажи видеокарт Intel остаются крайне скромными, хотя модели Arc B580 и Arc B570 продаются лучше, чем сразу после релиза.

