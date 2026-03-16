Блогер
На долю Radeon RX 9070 XT пришлось четверть проданных в магазине Mindfactory видеокарт
Среди видеокарт NVIDIA у немецкого ритейлера самой популярной моделью является RTX 5080

Как уже неоднократно сообщалось, стоимость видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT в разных странах мира постепенно уменьшается. На пике она добиралась до ценового диапазона $800–900, а теперь в Северной Америке приближается к уровню $700. В Японии цена этой карты сейчас находится на уровне прошлого декабря. Результатом этого становится рост продаж.

Изображение: Grok

Статистика немецкого магазина Mindfactory за прошлую неделю показала, что было реализовано 510 экземпляров карты Radeon RX 9070 XT. Это означает, что на её долю пришлось 25,6% от общего количества проданных за неделю в этом магазине видеокарт. Всего на долю AMD пришлось 1110 карт, из них половина на RX 9070 XT.

На втором месте располагается более бюджетная модель RX 9060 XT в количестве 405 экземпляров. На две эти карты пришлось 80% продаж моделей AMD. Дальше идут карты прошлого поколения, такие как RX 7600 с 40 проданными экземплярами, RX 7900 XTX, RX 7900 XT и RX 7700 XT.

Изображение: @TechEpiphanyYT

Результаты карт NVIDIA похуже. У неё наибольшим спросом пользуется GeForce RTX 5080, которая за неделю разошлась в количестве 235 экземпляров. На втором месте располагается RTX 5070 Ti с продажами в количестве 180 карт, далее идут RTX 5070 и RTX 5060 со 140 проданными единицами.

На этом фоне продажи видеокарт Intel остаются крайне скромными, хотя модели Arc B580 и Arc B570 продаются лучше, чем сразу после релиза.

#amd #nvidia #видеокарты #германия #radeon #mindfactory
Источник: wccftech.com
