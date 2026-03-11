Чем хуже становятся дела с климатом по всему миру, тем меньше средства массовой информации освещают проблемы

Университет Колорадо в рамках проекта Media and Climate Change Observatory провёл анализ данных и пришёл к выводу, что средства массовой информации по итогам 2025 года освещали климатические вопросы на 14% реже, чем это было годом ранее. Если сравнивать с 2021 годом, климатические новости были урезаны на 38%. Освещать этот вопрос стали меньше по всему миру, в том числе в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Соответствующий отчёт доступен публично.

Изображение: Gemini

Может быть интересно

Ведущий автор исследования Макс Бойкофф (Max Boykoff) из Университета Колорадо полагает, что причиной этого явления являются непрерывные политические и экономические трудности во многих государствах, а также сокращения в редакциях СМИ. В США журналисты ведущих новостных изданий, занимающиеся климатическими проблемами, оказались под угрозой увольнения. Компания CBS News в минувшем октябре уволила большинство журналистов из занимавшейся вопросами климата команды. То же самое сделало издание The Washington Post в нынешнем феврале. Среди 14 уволенных здесь журналистов были репортёры, редакторы и видеооператоры.

На фоне этого выбросы продуктов использования ископаемого топлива в атмосферу растут 4 года подряд. За всю историю наблюдений последние 3 года оказались самыми жаркими на планете, и сейчас её средняя температура на 1,5° выше того, что было в доиндустриальную эпоху. По мнению учёных, этот рост температуры ускоряет разрушение атлантических течений, гибель тропических лесов Амазонки и другие явления, которые усиливают процесс глобального потепления ещё сильнее.