77% береговой линии соприкосновения Антарктиды с океаном остаются неизменными с 1996 года

Проводимое гляциологами (специалистами по ледникам) из Калифорнийского университета в Ирвайне на протяжении 30 лет исследование показало, как со временем меняется линия соприкосновения Антарктиды с поверхностью земли. Изучение данных со спутников позволило понять, что значительная часть континента сохраняет стабильность, но некоторые регионы за 3 года лишаются льда на площади, равной площади Большого Лос-Анджелеса.

Публикация в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences рассказала, что на 77% береговой линии Антарктиды линия соприкосновения с океаном не двигаются с 1996 года. Зато лёд отступает в Западной Антарктиде, на Антарктическом полуострове и в некоторых частях Восточной Антарктиды. Его не стало на площади в 12820 км² на линии соприкосновения с океаном. Это в 10 раз больше площади Лос-Анджелеса.

Изображение: Shutterstock

В частности, ледник Туэйтса отступил на 26 км, ледник Смита - на 42 км. Наибольшие повреждения наблюдаются там, где тёплая океанская вода под действием ветров достигает ледников. Тёплая океанская вода протекает под плавучими шельфовыми ледниками и действует на лёд снизу. При этом в северо-восточной части Антарктического полуострова наличие тёплой воды не доказано, поэтому здесь причины изменений остаются загадкой.

В этом регионе несколько шельфовых ледников обрушились до начала исследования. Ледник Эджворт отступил на 16 км, ледники Бойделл, Сьогрен, Бомбардье и Динсмор также продолжают сокращаться. На 21 км отступил ледник Гектория, на 16 км - ледник Грин, на 9 км - ледник Эванс по сравнению с позициями 1996 года.

Учёные делают вывод, что значительная часть Антарктиды остаётся стабильной, иначе проблем у планеты и человечества было бы намного больше.