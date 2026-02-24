SK Hynix на втором месте с долей 32,9%

Занимающееся полупроводниками подразделение южнокорейской компании Samsung в последние годы было не в лучшей форме. Низкие цены на память DRAM и малый объём заказов на высокоскоростную память пошатнули его позиции. В последние кварталы ситуация изменилась, когда цены на память устремились в небеса. Спрос на предложения Samsung вырос, в результате чего она заняла первое место по объёму поставок в последнем квартале 2025 года.

Изображение: Grok

По сравнению с третьим кварталом объёмы продаж увеличились на 40,9%, что дало компании $19,1 млрд. В результате Samsung занимает 36,6% мирового рынка памяти. Южнокорейская SK Hynix также увеличила объём поставок на 25,2% до суммы $17,2 млрд, и её доля рынка составляет 32,9%.

За счёт большей прибыльности ведущие производители отдают всё больше производственных мощностей чипам HBM, результатом чего становится уменьшение объёмов выпуска памяти DRAM. Большинство аналитиков полагает, что эта ситуация не изменится как минимум в 2026 году.