Мало кто верит, что это приведёт к значимому росту посещаемости сайтов

Вице-президент Google Робби Стейн (Robby Stein) в публикации на портале X/Twitter рассказал о том, как компания изменила раздел со сводками Gemini и режим ИИ в поисковой системе. При наведении курсора на ссылку будет показываться окно для предварительного просмотра сайта, откуда искусственный интеллект позаимствовал ответ. Как на персональных компьютерах, так и в мобильных приложениях иконки ссылок были сделаны более заметными и информативными.

Изображение: Google Gemini

Целью этих нововведений является побудить пользователей переходить на сайты, чтобы читать нужную информацию в первоисточнике. Многие аналитики полагают, что получив ответ от Gemini, мало кто будет переходить по ссылкам на сайты.

Когда Google только внедрила сводки в мае 2024 года, веб-издателей критиковали за то, что ссылки не находятся на видном месте. Статистика Google к маю 2025 года показала, что число пользователей сводок достигло 1,5 млрд человек.

Изображение: Robby Stein в X

Опубликованная в июне 2025 года статья в Wall Street Journal рассказала, что трафик изданий The HuffPost и The Washington Post уменьшился более чем на 50%, а у Business Insider он стал меньше на 55% за три года. Краткие ответы в поиске Google и отдельные чат-боты стали основной причиной таких потерь.