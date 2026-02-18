Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Разработчики Telegram внедрят запрет на копирование сообщений собеседников в персональных чатах
Также можно будет создавать напоминания с применением дат из сообщений

Мессенджер Telegram, судьба которого в России находится под вопросом, продолжает расширять свои функциональные возможности. Телеграм-канал Beta Info сообщает, что скоро в персональной переписке появится возможность запретить собеседнику копировать ваше сообщение. Сейчас подобный запрет существует только внутри канала.

Изображение: Beta Info

Может быть интересно

Также в персональных переписках можно будет запрещать собеседникам сохранять сообщения и пересылать их в другие чаты и даже в «Избранное». Для активации подобной защиты следует открыть профиль собеседника, после чего найти команду «Изменить контакт» — «Запретить копирование». Сейчас такая возможность существует в бета-версии приложения для платформы iOS. Правда, стабильностью работы она не отличается.

Также в этой версии существует другое новшество в виде создания напоминания благодаря автоматическому распознаванию дат в сообщениях. Программа будет понимать, когда в сообщении написано определённое число или слова вроде «завтра» или «сегодня». Нажав на дату, можно будет сделать из неё напоминание. При создании напоминаний в группах уведомления о них будут приходить в «Избранное».

Изображение: Beta Info

В результате пользователь не пропустит напоминание о необходимости сделать что-либо в эту дату, даже если у него не приходят уведомления от группы или если пользователь покинул эту группу. При создании напоминания в персональной переписке оно не будет отправляться в «Избранное».

Можно предположить, что оба этих новшества появятся у всех пользователей мессенджера в момент релиза следующего крупного обновления, что происходит примерно каждый месяц.

#россия #telegram #мессенджеры
Источник: t.me
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter