Глобальные цены на видеокарты за три месяца выросли почти на 15%
Больше остальных подорожали модели GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti

Стоимость видеокарт последнего поколения через несколько месяцев после начала их продаж стабилизировалась и в некоторых западных странах зачастую оказывалась даже ниже рекомендованной цены. Счастье покупателей длилось недолго, поскольку пришёл кризис памяти, которая применяется в том числе в составе видеокарт. Дефицит памяти типа GDDR6 и GDDR7 заставил производителей внести коррективы в свои планы выпуска как уже существующих моделей, так и карт новых поколений.

Изображение: Grok

Издание TechSpot провело большой анализ рынка видеокарт и сравнило цены ноября 2025 года и февраля 2026 в десяти странах, включая Северную Америку, Евросоюз и Азию. Карты начальной и средней ценовых категорий RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5070 12 ГБ подорожали на 8,7-13,6%.

Модель GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ подорожала на 21,5%, виной чему стал больший объём памяти. Ещё сильнее подорожали изначально более дорогие RTX 5070 Ti, RTX 5080 и GeForce RTX 5090 (RTX 5090).

Не остались в стороне от роста цен и видеокарты AMD, хотя они подорожали не более чем на 15%. Например, Radeon RX 9070 выросла в цене всего на 7%. Intel Arc B570 стала дороже на 3,7%, тогда как B580 подорожала без малого на 10,7%. Среди стран больше других рост цен затронул Германию, Великобританию, Индию и США.

#amd #nvidia #сша #германия #память #dram #видео #gddr6 #gddr7 #кризис памяти
Источник: techspot.com
