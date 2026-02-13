Субсидии на смартфоны в Китае завысили продажи в 2025 году, и теперь показатели начинают снижаться

Аналитическая компания Counterpoint Research выпустила статистический отчёт по продажам смартфонов в первом месяце 2026 года. Американский производитель Apple оказался единственным брендом, который сумел продемонстрировать заметный рост продаж в этот период по сравнению с показателем годичной давности.

Изображение: GrokApple сумела продать на 8% смартфонов больше, нежели 12 месяцев назад. У китайских производителей падение продаж исчисляется двузначными значениями.

Причины такого различия могут заключаться в том, что в январе 2025 года в Китае появилась программа субсидирования смартфонов. При покупке аппарата стоимостью 6000 юаней покупатели получали субсидию на сумму 500 юаней или 15% от стоимости. Это и раннее наступление китайского Нового года стали факторами роста продаж в январе 2025 года. Именно на этом фоне показатели нынешнего января оказались более низкими.

Изображение: Counterpoint ResearchЧто касается Apple, она вступила в эту программу в Китае только в июне 2025 года, поэтому в прошлом январе у неё не было большого роста показателей. Нынешним летом Apple также может столкнуться с падением продаж по сравнению с результатами годичной давности.

В Китае постепенно отказываются от подобных субсидий, что вскоре может привести к падению продаж смартфонов в этой стране в целом. Производителям приходится самостоятельно привлекать покупателей скидками на свои модели.