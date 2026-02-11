Появление финального варианта Android 17 ожидается в середине 2026 года

В 2025 году компания Google поменяла график релиза новых версий операционной системы Android. Если прошлогодние изменения останутся в силе, не позже марта появится первая бета-версия системы Android 17.

Система выйдет под именем Android 17 Beta 1, и в ней не будет применяться обозначение Developer Preview, как это было в прежние годы. Из-за этого может следовать, что речь идёт о первом публичном бета-релизе.

В нём от Google ждут появления нескольких новых функциональных возможностей и улучшения системы. Некоторые из них будут относиться к геймерам, которые отдают предпочтение играм на смартфонах и планшетах.

Изображение: Grok

Обладатели Google Pixel, у которых сейчас используется бета-версия Android 16 QPR3 Beta 2.1, если они останутся в программе бета-тестирования, получат Android 17 Beta 1 автоматически. Чтобы этого не произошло, им необходимо выйти из программы бета-тестирования.

В 2025 году первая публичная бета-версия Android 16 была представлена в январе. Финальный вариант системы появился в июне.

Компания Samsung на Android 17 выпустит свою программную оболочку One UI 9. Первыми смартфонами на ней в продаже должны стать складные модели Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8. Тогда же или чуть позже до этой версии могут быть обновлены выходящие скоро Galaxy S26, которые в момент начала продаж будут работать на версии One UI 8.5.