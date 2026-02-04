Шутер ARC Raiders только в Steam и только в январе разошёлся в количестве 1,5 млн копий

Представленный в конце 2025 года шутер ARC Raiders от Embark Studios продолжает переписывать рекорды индустрии видеоигр. Очередной статистический отчёт компании Alinea Analytics рассказал, что в магазине Steam и на платформах PlayStation и Xbox ARC Raiders сохраняет лидерство по объёму продаж на протяжении трёх месяцев подряд.

Изображение: Embark Studios

По итогам января игра была продана в магазине Steam в количестве 1,5 млн экземпляров, а ещё 1,7 млн проданных копий добавили PlayStation и Xbox. За всё время на всех платформах игра разошлась с тиражом примерно 15 млн экземпляров, что позволило заработать около полумиллиарда долларов.

Обновлён рекорд и по количеству ежемесячно активных игроков, которое в январе составило 10 млн человек. Это означает рост на 8% по сравнению с декабрьскими показателями, когда число ежедневно активных геймеров составляло на всех платформах 3,2 млн.

Изображение: Alinea Analytics

За первую неделю продаж в октябре было реализовано 2,5 млн копий игры. Ещё меньше чем через неделю это количество добралось до более чем 4 млн экземпляров, а количество одновременно играющих на платформе Steam перевалило за отметку в 700 тысяч. Через несколько недель игра добралась до уровня продаж 7,7 млн, после чего в ежегодном обзоре Google получила звание самой популярной видеоигры 2025 года по числу поисковых запросов, хотя у неё на это было меньше 3 месяцев.

Популярности игры не помешала даже её критика за использование при разработке генеративного искусственного интеллекта. Теперь остаётся наблюдать за тем, как ARC Raiders будет поддерживать подобный уровень успеха и вовлечённости геймеров. Год только начинается, и крупных релизов среди видеоигр запланировано немало, а также могут выстрелить неожиданные пока игры. В любом случае, поскольку к настоящему моменту число одновременно играющих в ARC Raiders на платформе Steam всего один раз было ниже отметки в 100 тысяч человек, у разработчиков есть все основания для оптимизма.