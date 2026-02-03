На фоне проблем рынка смартфонов из-за подорожания и дефицита оперативной памяти американская компания Google постарается увеличить долю своих аппаратов

На протяжении последних нескольких лет продажи смартфонов Google Pixel уверенно увеличивались. В этом году рынок смартфонов в целом может пережить суровые времена, поскольку дефицит и рост стоимости оперативной памяти вынуждают производителей поднимать цены на свои продукты. На фоне этого для Google не исключён заметный рост продаж по сравнению с другими крупными производителями.

Изображение: Grok

Анализируя поставки мобильных процессоров, исследовательская фирма Counterpoint Research утверждает, что за счёт собственных чипов Tensor Google покажет как никогда прежде большой рост поставок по итогам года. В целом же рынок смартфонов, если судить по поставкам чипов, уменьшится на 7%. Имеющие собственные процессоры поставщики смартфонов переживут кризис легче остальных. Тяжелее всего придётся китайским производителям.

Изображение: Counterpoint Research

Если раньше Counterpoint Research прогнозировала увеличение объёма поставок аппаратов Pixel на 13%, то теперь прогноз составляет +19%. Речь идёт о росте по сравнению с 2025 годом, который для Pixel уже был одним из лучших. Этому способствовало увеличение популярности этих устройств за пределами традиционных для них стран вроде США и Японии.