В интернете появились изображения выходящих в скором времени аппаратов средней ценовой категории Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57

От компании Samsung ждут скорого анонса и начала продаж смартфонов премиальной серии Galaxy S26. Также представят более доступные по цене устройства, к которым в этом году относятся модели Galaxy A37 и Galaxy A57. Их характеристики попадали в интернет уже неоднократно, а теперь стали доступны изображения для прессы.

Изображение: Android Headlines

Может быть интересно

Модели нового поколения по своему внешнему виду мало отличаются от прошлогодних аппаратов Galaxy A36 и Galaxy A56. Публикация издания Android Headlines показывает смартфоны с большими экранами и вырезом для передней камеры. Сзади у обеих моделей находятся три камеры.

Эти смартфоны не могут похвастаться симметричными рамками вокруг экрана, поскольку нижняя по ширине превосходит три остальные. Из этого можно сделать вывод, что Samsung не задействовала гибкие панели OLED для аппаратов средней ценовой категории. Это отличает их от конкурирующих предложений, где такие панели встречаются даже в смартфонах бюджетной категории.

Модель Galaxy A37 на изображении показали в лавандовом цвете, тогда как Galaxy A57 - в чёрном. Отличительной чертой дизайна является Key Island на правой стороне, где находится регулятор громкости и кнопка питания. У Galaxy A37 рамка может быть пластиковая, так как у Galaxy A57 она из металла.

Изображение: Android Headlines

Согласно утечкам, младшая модель работает на процессоре Samsung Exynos 1480, тогда как Galaxy A57 получит не представленный пока официально Exynos 1680. Выбирать можно будет между объёмом оперативной памяти 6 ГБ и 8 ГБ, а хранилище предлагается 128 или 256 ГБ. Устройства выйдут на Android 16 под управлением One UI 8.5, и обещано обновление версий Android на протяжении 6 лет.

Разрешение основной камеры у обоих устройств составит 50 Мп, имеется оптическая стабилизация изображения. У передней камеры будет разрешение 12 Мп. Ожидается ёмкость аккумулятора 5000 мАч и зарядка мощностью 45 Вт, защита от воды и пыли IP67, стереодинамики и оптический сканер отпечатков пальцев в экране.