Браузер ChatGPT Atlas получил поддержку группировки вкладок
Очередное обновление браузера ChatGPT Atlas от компании OpenAI принесло автоматическое переключение поиска между Google и ChatGPT

Компания OpenAI недавно представила очередную версию своего браузера ChatGPT Atlas на основе искусственного интеллекта для операционной системы macOS. Это обновление призвано сделать просмотр страниц в интернете более организованным и простым.

В первую очередь для этого предназначаются группы вкладок, которые работают так же, как это происходит в браузерах вроде Chrome или Safari. Среди других изменений вкладок представлены упрощённое контекстное меню и улучшенный вертикальный мини-режим.

Появился новый режим «Авто», который позволяет браузеру переключаться между поиском в системе Google или в ChatGPT. Результаты поисковых запросов содержат ссылки в вертикальном формате, который считается более удобным для просмотра. Пользователи с опытом работы с браузером Safari получили возможность установить расширение для паролей iCloud, упростив перенос учётных данных.

Система Apple macOS в настоящее время является единственной, где доступен браузер Atlas. Разработчики обещают в будущем представить версию браузера для систем Windows, iOS и Android.

#apple #искусственный интеллект #openai #chatgpt #браузер #macos #atlas
Источник: digitaltrends.com
Сейчас обсуждают

VRoman
23:09
Потому что 400я линейка - это та же самая 300я. Просто TSMC подтянула качество кристаллов и теперь стало можно выжать ещё 100 МГц из кремния. А сама архитектура осталась без изменений. Но вообще да, А...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
VRoman
23:03
Без процессора AI MAX 388 с 64 ГБ как-то не интересно. Ни рыба ни мясо.
ZOTAC выпускает серию мини-ПК ZBOX MAGNUS c процессорами Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo
Алисия Степс
23:00
" Чиновник поясняет: «из вредности» " - из разряда, - а я НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ. Не даром депутатов запретили фоткать, отупели в край что бздец. И о каких таких мошенниках иностранных говорит эта г...
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
sNQ
22:12
задержки в развитии
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Зю
21:45
Да вроде пару недель назад ракета с десятками штук улетела. А так тестовые единицы ещё с 2023 заводили на орбиту: В 2023 и 2024 годах были запущены первые шесть спутников «Рассвет-1» и «Рассвет-2»
Запуск первых российских спутников для высокоскоростного интернета отложен на 2026 год
lion77815
20:45
Зевоны опять вне конкуренции. Да.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:43
В свете веселухи с 98... от красных ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:42
Вот потому и "дачи, машины, жёны, дети, ремонты, отпуска, хобби ..." с миллионами - что народ всякими глупостями со всякими игрушками не занимается.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:37
99% населения комп - это, тупо, игрушка. Не приносящая никаких профитов, от слова совсем. С таким же нулевым "смыслом" в чего-то там "обновляться", тратя свои кровные вникуда ... Хором с ферарями от э...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Александр Мухин
20:22
Значит, он тягу аккумулирует, а не электроэнергию.
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
