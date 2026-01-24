Очередное обновление браузера ChatGPT Atlas от компании OpenAI принесло автоматическое переключение поиска между Google и ChatGPT

Компания OpenAI недавно представила очередную версию своего браузера ChatGPT Atlas на основе искусственного интеллекта для операционной системы macOS. Это обновление призвано сделать просмотр страниц в интернете более организованным и простым.

В первую очередь для этого предназначаются группы вкладок, которые работают так же, как это происходит в браузерах вроде Chrome или Safari. Среди других изменений вкладок представлены упрощённое контекстное меню и улучшенный вертикальный мини-режим.

Появился новый режим «Авто», который позволяет браузеру переключаться между поиском в системе Google или в ChatGPT. Результаты поисковых запросов содержат ссылки в вертикальном формате, который считается более удобным для просмотра. Пользователи с опытом работы с браузером Safari получили возможность установить расширение для паролей iCloud, упростив перенос учётных данных.

Система Apple macOS в настоящее время является единственной, где доступен браузер Atlas. Разработчики обещают в будущем представить версию браузера для систем Windows, iOS и Android.