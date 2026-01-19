Всё чаще начинают появляться слухи о выпуске дополнения к The Witcher 3 в 2026 году

Генеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковский рассказал, что все игры популярной серии The Witcher разошлись в количестве свыше 10 млн экземпляров. Это означает, что в совокупности три главных игры нашли 85 млн покупателей. Это было сказано в посте на X/Twitter в ответ на список самых популярных созданных польскими разработчиками видеоигр.

Возглавляет этот список The Witcher 3, которая разошлась в количестве 60 млн экземпляров. Также Новаковский считает, что в список следует добавить The Witcher 2: Assassins of Kings и первую часть The Witcher, которые разошлись в количестве 15 млн и 10 млн экземпляров соответственно.

Второе место занимает другая популярная игра CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, с 35 млн проданных копий. Dying Light приобрели 20 млн раз, игру на выживание Green Hell купили 10 млн раз, расширение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty разошлось в количестве 10 млн экземпляров.

Поскольку The Witcher 3 входит в список наиболее успешных игр всего мира, а не только польских, возможное появление дополнения к ней вызывает большой интерес. В начале января польский инсайдер рассказал, что создающая ремейк первой части студия Fool’s Theory работает и над дополнением для The Witcher 3. Другой польский источник после завершения церемонии The Game Awards 2025 сказал, что платное дополнение для The Witcher 3 появится в мае. Что касается четвёртой части игры, её ждут не раньше 2027 года.