Galaxy A07 5G ожидается в конце февраля с увеличенным аккумулятором

Помимо смартфонов премиальной серии Galaxy S26, южнокорейская компания Samsung готовит к релизу более доступные по цене аппараты линейки Galaxy A. В число новых смартфонов входят такие устройства, как Galaxy A07 5G, Galaxy A37 и Galaxy A57.

Согласно последним данным от инсайдера Абхишека Ядава (Abhishek Yadav), которыми он поделился на X/Twitter, Samsung начала рассылать модель Galaxy A57 ряду авторов контента. Из этого нетрудно сделать вывод о том, что поступление аппарата на прилавки уже не за горами. Инсайдер заявил, что вместе с этой моделью смартфон Galaxy A37 будет представлен на второй неделе февраля. Что касается более дешёвого Galaxy A07 5G, он появится ещё раньше, в конце января.

Утечки по поводу Galaxy A57 прежде говорили об использовании процессора Samsung Exynos 1680 и улучшенных по сравнению с Galaxy A56 камерах. В состав смартфона войдёт панель OLED от китайского производителя.

Galaxy A37 также получит усовершенствованные камеры, зато Galaxy A07 5G может быть лишён прироста производительности, но стать обладателем более крупного аккумулятора.