Впервые этот производитель обещает семь лет программной поддержки

Компания Motorola на выставке CES показала пару новых смартфонов, одним из которых стал аппарат под названием Signature. При толщине корпуса 6,99 мм этот аппарат не самый тонкий из существующих, но всё равно достаточно изящный. Вес смартфона составляет 186 г.

Этот аппарат не относится к серии Motorola Edge, но компания всё равно использует в нём привычный внешний вид с изгибами со всех четырёх сторон. Также здесь есть элементы серии смартфонов ThinkPhone для корпоративного сегмента.

В первую очередь внимание на себя обращает экран AMOLED размером 6,8 дюйма. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5, возможностей которого должно хватить на несколько ближайших лет. Сзади находятся три камеры с разрешениями 50 Мп. Всё это работает от кремниево-углеродного аккумулятора ёмкостью 5200 мАч.

Характеристиками дорогостоящего смартфона уже никого не удивишь, поэтому производитель привлекает внимание поддержкой программного обеспечения. Motorola не была в лидерах по длительности выпуска обновлений Android и патчей безопасности, но в данном случае то и другое будет поставляться на протяжении семи лет, как у смартфонов Google и Samsung. Будет ли компания также поступать с другими моделями своих смартфонов, пока неизвестно.

Продажи начнутся в ряде стран Европы в конце года по цене от 999 евро.