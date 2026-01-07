Продажи устройства обещано начать в марте

Портативные компьютеры привычно видеть в кубических корпусах, но у компании HP есть более оригинальная идея. Модель HP Eliteboard G1a выглядит как клавиатура и работает как клавиатура.

Этот ПК входит в состав корпоративных предложений данного производителя, представляя собой QWERTY-клавиатуру с цифровым блоком. Компьютер работает на процессоре AMD Ryzen, у него есть хранилище, оперативная память, микрофон, динамики и всё остальное, что полагается ПК.

Кабель USB-C соединяет клавиатуру с совместимым монитором. Портов USB-C на клавиатуре два, так что остаётся один свободный для подключения аксессуаров или блока питания. Имеется версия со встроенным аккумулятором.

Это компьютер для тех, кто значительную часть времени проводит в офисе и кому может потребоваться компьютер на разных рабочих местах. Носить с собой клавиатуру вместо ноутбука может быть удобнее, подключая её к разным мониторам.

HP обещает начать продажи Eliteboard G1a в марте, но пока не говорит о цене.