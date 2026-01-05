Мобильные процессоры могли потерять приоритет в пользу более доходных чипов для искусственного интеллекта

Вслед за рынком памяти проблемы скоро могут начаться и на рынке мобильных процессоров. В частности, компания MediaTek приняла решение снизить приоритет своего подразделения по выпуску систем на чипе и отдать производственные ресурсы выпуску ASIC для работы приложений искусственного интеллекта. Не исключено, что это не лучшим образом скажется на конкурентоспособности процессоров MediaTek.

Тайваньское издание CTEE сообщает, что не только оборудование, но и персонал из подразделения по выпуску мобильных чипов были переведены в другие подразделения компании. В их число, среди прочего, входит производство автомобильных чипов.

Компания MediaTek уже сыграла заметную роль в разработке ASIC TPU v7 Ironwood для Google, создав модуль ввода-вывода. Прежде Google занималась подобной разработкой совместно с компанией Broadcom.

Серийное производство нового чипа начнётся в третьем квартале наступившего года. Google собирается выпустить 5 млн экземпляров ASIC в 2027 году и 7 млн в 2028 году. В преддверии этого MediaTek увеличивает производство кремниевых пластин. Сложность производства TPU выросла с переходом на техпроцесс 3 нм от компании TSMC.

Только в 2026 году MediaTek собирается заработать на ASIC-чипах $1 млрд, а в 2027 году эта сумма должна вырасти в несколько раз.