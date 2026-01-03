Это даст им возможность сократить отставание в энергоэффективности от процессоров Apple A20 и A20 Pro

У компании TSMC есть две версии техпроцесса 2 нм, и Apple заказала половину объёма производства на версии N2 для своих чипов A20 и A20 Pro. Это оставило в невыгодном положении компании Qualcomm и MediaTek, которые во второй половине года должны выпустить премиальные чипы нового поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 соответственно.

Производители чипов для Android-устройств вынуждены использовать более продвинутый техпроцесс TSMC N2P. Инсайдер под ником Fixed-focus digital cameras сообщает, что это позволит процессорам получить более высокие тактовые частоты, хотя разница будет всего около 5%.

Процессоры нынешнего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5 и A19 Pro производятся по одному техпроцессу N3P, но в бенчмарке Geekbench 6 чипу Qualcomm требуется на 61% больше энергии, чтобы опередить процессор Apple. Энергоэффективность чипа Dimensity 9500 ещё хуже. В следующий раз прирост тактовой частоты может сократить отставание от Apple в энергоэффективности. Другим преимуществом чипов для Android станут поддержка LPDDR6 и UFS 5.0.