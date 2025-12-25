Не полагаясь на сторонних производителей, компания готова самостоятельно обеспечить памятью свои компьютеры, ноутбуки и смартфоны

Дефицит памяти и цены на неё надолго выбили рынок электроники из привычной колеи, и с этим в ближайшие месяцы ничего нельзя будет сделать. Производители компьютеров, ноутбуков, смартфонов и всего остального с памятью в составе поднимают цены на свои продукты, объём производства которых к тому же приходится сокращать.

Один из крупнейших производителей ПК решил, что не будет просто ждать лучших дней. Технологическое издание Sakhtafzarmag из Ирана сообщает, что компания ASUS собирается заняться производством памяти DRAM уже в 2026 году. Это же издание в своё время делилось достоверной информацией о невыпущенных на тот момент процессорах AMD и Intel.

ASUS хочет запустить производство DRAM к концу второго квартала года, если цены и объёмы поставок памяти к тому моменту не вернутся в норму, что вряд ли случится так быстро. Нынешние оценки говорят о дефиците до конца 2027 года и даже до 2028. ASUS является одним из крупнейших производителей ПК, но даже с её ресурсами придётся сильно постараться, чтобы запустить завод по выпуску памяти.

Если новость окажется правдивой, ASUS будет производить память в первую очередь для собственных нужд. Если после этого останутся излишки памяти, компания сможет хорошо заработать на их продаже.