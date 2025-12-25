Сайт Конференция
ASUS может заняться производством памяти DRAM в 2026 году
Не полагаясь на сторонних производителей, компания готова самостоятельно обеспечить памятью свои компьютеры, ноутбуки и смартфоны

Дефицит памяти и цены на неё надолго выбили рынок электроники из привычной колеи, и с этим в ближайшие месяцы ничего нельзя будет сделать. Производители компьютеров, ноутбуков, смартфонов и всего остального с памятью в составе поднимают цены на свои продукты, объём производства которых к тому же приходится сокращать.

Один из крупнейших производителей ПК решил, что не будет просто ждать лучших дней. Технологическое издание Sakhtafzarmag из Ирана сообщает, что компания ASUS собирается заняться производством памяти DRAM уже в 2026 году. Это же издание в своё время делилось достоверной информацией о невыпущенных на тот момент процессорах AMD и Intel.

ASUS хочет запустить производство DRAM к концу второго квартала года, если цены и объёмы поставок памяти к тому моменту не вернутся в норму, что вряд ли случится так быстро. Нынешние оценки говорят о дефиците до конца 2027 года и даже до 2028. ASUS является одним из крупнейших производителей ПК, но даже с её ресурсами придётся сильно постараться, чтобы запустить завод по выпуску памяти.

Если новость окажется правдивой, ASUS будет производить память в первую очередь для собственных нужд. Если после этого останутся излишки памяти, компания сможет хорошо заработать на их продаже.

#смартфоны #asus #ноутбуки #оперативная память #компьютеры #dram
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

A_K_
20:56
А как там в реальных задачах, а не в каком то Passmark.
Intel Core Ultra 7 270K Plus приблизился к Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X в тесте PassMark
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
20:52
Лучше бы он вернулся в нашу чудесную клинику и продолжил лечение.Ведь почти добились прогресса,а он все испортил побегом.Столько сил было вложено в попытках купировать его состояние,и он все похерил
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
20:46
Я даже такую карту то не помню))) .на каких помойках он это находит.Он даже Бернигана в этом превзошел.Но троллинг зачетный.Хотя вы не понимаете,это другое.Винде можно все Зы Ядрены пассатижи,ей 15 ле...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Илья Старинов
20:07
Я тебя не читаю совсем, псих Ты справку лучше от психиатра в следующий раз покажи
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Илья Старинов
20:05
Продолжай ВэКашный клоун с поехавшей крышей, продолжай Я тебя не читаю уже совсем, и так понятно, что ты пишешь из дурки, так хоть сайт поржёт. Вы обычно из ВК все с поехавшей крышей
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Иванов Дмитрий
19:50
"Все проходит... И это пройдет"
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
artemuss1990
19:48
Passmark всегда был продажным синезадым тестом
Intel Core Ultra 7 270K Plus приблизился к Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X в тесте PassMark
Валентин Швец
19:46
Илюха, опять ты бред написал. Фляга у тебя слетает, а не гарантия. Смотри, попускаю тебя в последний раз, потому что ты либо бот по накрутке комментариев, либо психически нездоровый человек. Гарантия...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Валентин Швец
19:46
Слетит ли гарантия? Юридически — да (если вы скажете об этом в сервисе). Фактически — нет, так как это невозможно отследить. Если ты такой дебил и придешь в сервисный центр и скажешь, что ты ковырялс...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Vergo
19:44
Пройдет 50 лет, и фильм признают классикой. ;-)
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
