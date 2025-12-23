Сайт Конференция
Mindfactory: процессоры AMD Socket AM4 начали пользоваться повышенным спросом
Модель Ryzen 5 3600 вернулась в топ-10 по количеству продаж за неделю

Из-за роста стоимости оперативной памяти DDR5 многие пользователи обратили свои взоры в сторону памяти предыдущего поколения DDR4. Цены и доступность оперативной памяти DDR5 могут остаться в плачевном состоянии на протяжении нескольких следующих лет, так что при необходимости собрать новый компьютер придётся идти на компромиссы. Платформа AM4 по уровню производительности остаётся весьма актуальной, так что продажи процессоров под неё растут такими темпами, что скоро могут опередить показатели AM5.

На минувшей неделе каждый третий купленный в Германии у популярного ритейлера Mindfactory процессор был под сокет AM4. По сравнению со статистикой продаж двухнедельной давности это рост доли с 24% до почти 34%.

Две недели назад на долю процессоров на AM5 приходилось около 70% от общего объёма продаж, а теперь менее 60%. В топ-10 самых продаваемых процессоров на Mindfactory сейчас три представителя линейки Ryzen 5000, в топ-20 их девять. В топ-10 на Amazon US четыре процессора под AM4, в топ-20 их девять.

На Amazon больше всего покупают Ryzen 7 5800XT, а шестым является Ryzen 5 3600. Наверняка хорошо продавались бы и чипы Ryzen 5000X3D, не прекрати AMD их производство.

#amd #ryzen #ddr5 #оперативная память #ddr4 #am5 #am4 #mindfactory
Источник: wccftech.com
