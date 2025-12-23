Пользователи из Евросоюза смогут быстрее выполнять подключение и видеть на часах уведомления с iPhone

Сильной стороной экосистемы Apple является простота подключения к мобильным устройствам, компьютерам и ноутбукам наушников или часов. При их включении они отображаются на дисплее ближайшего iPhone, позволяя подключить их одним касанием.

Того же до сих пор нельзя было сказать про аксессуары сторонних производителей. Скоро это может частично измениться в Евросоюзе.

MacRumors сообщает, что Apple внедряет изменения в версиях iOS 26.3 и iPadOS 26.3. Сейчас они находятся на этапе бета-тестирования, а в завершённом виде их ждут в начале января. Они добавляют две функции для упрощения сопряжения наушников и смарт-часов других компаний с iPhone и iPad.

Функция Proximity Pairing позволяет устройствам вроде Galaxy Buds подключаться к смартфонам Apple, как это делают наушники AirPods. При приближении наушников к аппарату на экране отображается всплывающее меню, сопряжение выполняется одним касанием. Не нужно заходить в настройки Bluetooth в поисках наушников, сканировать окружение и нажимать на название аксессуара.

Вторая функция представляет собой отправку уведомлений. iPhone сможет отображать их на экране фитнес-браслета или часов других производителей, но только на одном устройстве за раз.