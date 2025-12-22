Лучшими по этому показателю названы Brave и Mullvad Browser

Из всех ежемесячно публикуемых статистических отчётов по программному обеспечению отчёт по браузерам является самым скучным. Если новые версии Windows приходят и уходят, то среди браузеров Google Chrome лидирует с подавляющим преимуществом вот уже целую вечность. Однако перед нами очередной пример того, что «самый популярный» не означает «самый лучший». Об этом говорит исследование фирмы Digitain, которая оценила браузеры с точки зрения конфиденциальности пользователей.

Проведённый в декабре анализ рисков конфиденциальности пользователей показал, что худшим в этом плане является браузер ChatGPT Atlas. Это новый браузер от OpenAI, в котором о конфиденциальности словно не думали вообще. ChatGPT Atlas не прошёл все тесты на разделение состояний. Это означает, что он не блокирует отслеживание пользователей веб-сайтами в разных сессиях. Также он показал довольно низкие результаты по всем трём оцениваемым показателям (конфиденциальность и защита от отпечатков, блокировка трекеров и данных, безопасность соединения и навигации), получив общую оценку риска для конфиденциальности в 99 из 100.

Google Chrome занял второе место с конца. Он лишь ненамного превзошёл ChatGPT Atlas по трём вышеупомянутым показателям, получив оценку 76 из 100. Vivaldi набрал примерно столько же — 75, а Edge — 63, что также является довольно высоким показателем риска. Вот как выглядит список 10 худших браузеров с точки зрения безопасности пользователей, а также их оценки риска (чем ниже, тем лучше):

Самыми конфиденциальными были названы браузеры Brave и Mullvad Browser. Последний позиционируется как браузер с открытым исходным кодом, ориентированный на конфиденциальность и минимизирующий отслеживание.