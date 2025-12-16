Сайт Конференция
Японский стартап Sensia Technology создал динамик из ткани громкостью 68 дБ
Новая конструкция превращает поверхность текстиля в источник равномерного звука

Японский стартап Sensia Technology создал то, что он описывает как первый портативный динамик, полностью изготовленный из звукоизлучающей ткани. Ткань заменяет жёсткие диффузоры и корпуса гибкими электронными компонентами, позволяя самому материалу функционировать как аудиопреобразователь по всей своей поверхности.

Технология зародилась в Национальном институте передовых промышленных наук и технологий Японии (AIST) в 2018 году. Здесь исследователи продемонстрировали тонкий, лёгкий и гибкий электронный текстиль. Новый продукт Sensia представляет собой первое коммерческое применение результатов этого исследования.

Конструкция основана на электростатической архитектуре динамика. В этом методе электрическое притяжение и отталкивание используются для генерации звука. Ткань Sensia интегрирует проводящие волокна в структуру, подобную конденсатору: два гибких проводящих слоя, разделённых тонкой диэлектрической плёнкой.

При подаче аудиосигнала электрическое поле между слоями модулируется, вызывая вибрацию ткани. Звук распределяется по всей поверхности текстиля, без необходимости использования локальных излучателей.

Использование гибкой электроники отличает портативный текстильный динамик от более ранних текстильных аудиоустройств. В них жёсткие излучатели были скрыты внутри тканевого покрытия. Такие конструкции нередко создают неровные корпуса и неравномерные звуковые поля.

Продукт Sensia работает равномерно, воспроизводя звук из каждой части своей поверхности. Это устраняет мёртвые зоны и обеспечивает более естественное ощущение.

Небольшой пластиковый модуль у одного из краёв содержит блок питания устройства, схему беспроводного подключения и управляющую электронику. Динамик может достигать уровня около 68 дБ при использовании в единственном числе и примерно 71 дБ при использовании в паре.

Sensia не раскрыла данные о частотном диапазоне или уровнях искажений. Если технология получит широкое распространение, она может стать основой следующего поколения встроенных или носимых аудиосистем.

#япония #инновации #динамики
Источник: techspot.com
