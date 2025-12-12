Сайт Конференция
Pew Research Center: 30% подростков в США взаимодействуют с чат-ботами ежедневно
Этот же опрос подтверждает, что Microsoft проигрывает на рынке чат-ботов

Опасения по поводу «пузыря» ИИ растут, а одновременно с этим чат-боты и другие ИИ-сервисы продолжают набирать популярность. Недавний опрос американских подростков от исследовательского центра Pew Research Center показал, что молодые пользователи часто взаимодействуют с ИИ-продуктами как в образовательных, так и в личных целях.

В опросе приняли участие 1458 подростков 13-17 лет. Их спрашивали об онлайн-активности и предпочтительных сервисах. Без малого две трети подростков (64%) использовали чат-боты с ИИ хотя бы раз, только 36% не пробовали их никогда. Около 28% используют чат-бот ежедневно, 12% используют его несколько раз в день, а 4% почти постоянно.

59% опрошенных в основном используют ChatGPT против 23% у Gemini и 20% у Meta* AI. 14% пользуются Copilot, так что Microsoft на этом рынке не входит в число лидеров.

Сохраняют популярность и другие онлайн-сервисы. YouTube остаётся самой популярной платформой, куда заходят 92% молодых пользователей. У TikTok популярность составляет 68%, у Instagram 63% и у Snapchat 55%.

Более старые социальные сети и коммуникационные платформы утрачивают популярность среди подростков. Только 31% опрошенных используют Facebook, 24% WhatsApp, 17% Reddit, 16% Twitter.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#сша #chatgpt #meta #gemini #copilot #pew research center
Источник: techspot.com
