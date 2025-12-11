Также вырастет его уровень производительности благодаря процессору A19

На основе анализа внутренней предварительной сборки операционной системы iOS 26, выполненной порталом Macworld, стало известно о существовании двух версий планшета Apple iPad 12 с кодовыми названиями J581 и J588. Отличительной чертой этих устройств является процессор A19, входящий в состав базового iPhone 17. Можно предположить, что планшет получит 8 ГБ оперативной памяти, тогда как в iPad 11 объём памяти составляет 6 ГБ.

С такими характеристиками iPad 12 станет на 50% быстрее по сравнению с iPad 11 и перед ним откроются видеоигры уровня AAA. Увеличенная площадь поверхности должна обеспечить улучшенное охлаждение процессора A19, что приведёт к снижению его температуры и улучшению стабильной частоты кадров.

Что касается беспроводного сетевого чипа N1, Apple обещает повысить производительность AirDrop и точки доступа, а также увеличить длительность автономной работы iPad 12 благодаря повышенной эффективности процессора. Одним из недостатков беспроводного чипа N1 является то, что при наличии поддержки стандарта Wi-Fi 7 он не будет совместим с сетью на частоте 320 МГц.

Как обычно, от Apple ждут выпуска вариантов как только с Wi-Fi, так и с сотовой связью. Пока нет подтверждения, будут ли эти версии основаны на модеме Apple C1 5G, впервые появившемся в составе iPhone 16e. Что касается дизайна, дисплея и камер, они могут остаться прежними.