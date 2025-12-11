Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Планшет Apple iPad 12 может получить улучшенную беспроводную связь
Также вырастет его уровень производительности благодаря процессору A19

На основе анализа внутренней предварительной сборки операционной системы iOS 26, выполненной порталом Macworld, стало известно о существовании двух версий планшета Apple iPad 12 с кодовыми названиями J581 и J588. Отличительной чертой этих устройств является процессор A19, входящий в состав базового iPhone 17. Можно предположить, что планшет получит 8 ГБ оперативной памяти, тогда как в iPad 11 объём памяти составляет 6 ГБ.

С такими характеристиками iPad 12 станет на 50% быстрее по сравнению с iPad 11 и перед ним откроются видеоигры уровня AAA. Увеличенная площадь поверхности должна обеспечить улучшенное охлаждение процессора A19, что приведёт к снижению его температуры и улучшению стабильной частоты кадров.

Что касается беспроводного сетевого чипа N1, Apple обещает повысить производительность AirDrop и точки доступа, а также увеличить длительность автономной работы iPad 12 благодаря повышенной эффективности процессора. Одним из недостатков беспроводного чипа N1 является то, что при наличии поддержки стандарта Wi-Fi 7 он не будет совместим с сетью на частоте 320 МГц.

Как обычно, от Apple ждут выпуска вариантов как только с Wi-Fi, так и с сотовой связью. Пока нет подтверждения, будут ли эти версии основаны на модеме Apple C1 5G, впервые появившемся в составе iPhone 16e. Что касается дизайна, дисплея и камер, они могут остаться прежними.

#apple #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
10
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
4
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
В Саратовской области появится первый в России завод по переработке промышленной пыли
+
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
136
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
14
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
12
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
12:49
Ну а как играть в новые игры в 4К без генераций не по играться.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
NuclearMissionJam
12:48
Я говорю именно о продаже между игроками через площадку стима. Она очень выгодна за счет того, что у нее вообще нет жизненного цикла. Предметы, что появились в 2010 году прекрасно продаются и приносят...
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
pasha999
12:48
С генерацией.ты реально уо
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:47
5090 по более ест но при этом по мощнее в нативе в 2 раза с лучами 5 раз. а с генерацией в 10ки раз.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
12:45
да мне хоть она вообще не работала.она мне и с нуля не сперлась при ее тдп ,температурах .рдна 2 и прочему.Никто в здравом уме сейчас ее брать не будет
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:44
Нет не открывалась пломба на месте.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
12:43
А на кой мне твой шлак дался.да и сама по себе с ее тдп она не всралась.Кстати напомню.как ты отсасывал сначала у красных.потом у зеленых.потом снова у красных и снова у зеленых.приводили твои скрины ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:42
Так ты не уважаешь красные карты чтоли ?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
12:41
В очко ее себе забубень
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:41
Бери мою RX 6800XT. а то продать её не могу за 25р. почтой отправлю.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter