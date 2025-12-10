Это даёт примерно представление о том, в каких количествах будет производится этот аппарат

От компании Apple ждут релиза складного смартфона iPhone Fold. Он станет конкурентом представителям серии складных мобильных устройств Samsung, но сама же Samsung и поможет с производством этого iPhone. Естественно, южнокорейская компания собирается хорошо заработать на продаже панелей OLED для Apple, которая ожидает высокого рыночного спроса на устройство первого поколения.

Статья из Южной Кореи утверждает, что Samsung Display поставит около 11 млн панелей OLED для складного iPhone, релиза которого ждут в 2026 году. Этот объём поставок превышает первоначальные прогнозы, что позволяет ожидать хорошего роста рынка складных смартфонов в целом.

Samsung Display будет производить не только внутренний складной дисплей. Она же поставит такое же количество внешних дисплеев OLED для iPhone Fold. Компания станет эксклюзивным поставщиком панелей OLED для складного iPhone, других производителей не будет.

Ожидается, что Apple выпустит около 10 млн единиц этого устройства. Ожидается складной смартфон в виде книги, в стиле Galaxy Z Fold 7. У него будет 7,58-дюймовая складная панель и 5,35-дюймовый внешний экран.

Точная дата релиза или анонса складного iPhone в следующем году неизвестна, но обычно аппараты Apple появляются в начале осени. Apple может выпустить устройство вместе с другими iPhone или же представить его отдельно для привлечения дополнительного внимания.