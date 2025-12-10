В будущем компания может перейти на эту стратегию из-за высокой стоимости техпроцесса 2 нм

Система на чипе Dimensity 9600 может быть единственной флагманской для компании MediaTek в 2026 году. Тайваньский производитель объявил об успешном завершении разработки первого для себя чипа на техпроцессе 2 нм, и, скорее всего, у него будет единственный вариант. Тем не менее, слухи утверждают, что компания не решила окончательно, не хочет ли взять на вооружение стратегию релиза двух чипов, как сделает Qualcomm со Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в 2026 году.

В этом году Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 5, менее мощный аналог премиального Snapdragon 8 Elite Gen 5. В следующем году между Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут некоторые различия, таких как поддержка оперативной памяти LPDDR6 и UFS 5.0, а также более мощный графический процессор в старшей версии.

Одним из главных преимуществ MediaTek является конкурентоспособная цена её чипов. Предположительно, Dimensity 9500 на 50% дешевле, чем Snapdragon 8 Elite Gen 5, при этом на том же техпроцессе N3P. Это позволяет производителям устройств получать более высокую прибыль за счёт снижения расходов на покупку процессоров. Поскольку Apple получила более половины мощностей TSMC по техпроцессу 2 нм для своих чипов A20 и A20 Pro, MediaTek и Qualcomm придётся перейти на немного улучшенный техпроцесс N2Р, который стоит дороже.

Раз производство Dimensity 9600 подорожает, MediaTek может быть вынуждена разработать упрощённую версию чипа. Она сохранила бы основные флагманские функции, но получила более низкие тактовые частоты. MediaTek не пришлось бы вкладывать дополнительные средства в разработку полностью нового чипа, но пока это только неподтверждённые предположения.