Анонс может состояться 15 декабря вместе с началом предварительных заказов в Китае

В конце 2025 года многочисленные слухи и утечки информации говорили о грядущем появлении на прилавках премиального смартфона Xiaomi 17 Ultra. Очередная такая утечка назвала дату начала продаж и стоимость аппарата на территории Китая.

Инсайдер Smart Pikachu на китайском портале Weibo утверждает, что устройство появится 26 декабря, на следующий день после католического Рождества. Должны быть представлены версии с двумя конфигурациями памяти: 12/256 ГБ и 16/1 ТБ. Их стоимость может составить 6499 юаней ($919) и 7799 юаней ($1103) соответственно.

До 26 декабря ожидается небольшой период предварительных заказов устройства, примерно с 15 по 25 декабря. Для OEM-производителей привычно анонсировать устройства и начинать принимать заказы в один день, так что не исключено, что Xiaomi анонсирует свой аппарат 15 декабря.

Слухи утверждают, что модель Ultra получит поддержку спутниковой связи. Сведения из китайской базы данных говорят о наличии технологий Tiantong-1 и Beidou, на основе которых могут работать текстовые сообщения и звонки. Спутниковая связь была замечена только для китайской версии смартфона.

В начале декабря появились сведения о том, что 17 Ultra может быть оснащён объективами Leica и аппаратными обновлениями для уменьшения хроматических аберраций и отражений. Сзади ожидается четыре камеры: одна с разрешением 200 Мп и три с разрешением 50 Мп.