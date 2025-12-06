Его производство оказалось не таким успешным, как описывалось ранее

На уходящей неделе компания Samsung представила свой процессор нового поколения Exynos 2600 для мобильных устройств. Ожидалось, что он войдёт в состав смартфонов Galaxy S26 и Galaxy S26+ в некоторых странах, тогда как старший аппарат везде будет использовать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Исследование CTT Research теперь показывает, что Exynos 2600 будет применяться в двух вышеназванных смартфонах исключительно в Южной Корее. На это может быть три причины.

В прошлом чипы Exynos не демонстрировали результатов уровня Snapdragon по скорости, тепловой эффективности и энергопотреблению. По этой причине покупатели предпочитали аппараты на Snapdragon. В Exynos 2600 Samsung пообещала устранить прошлые проблемы.

Если даже она это сделает, ситуация с процентом выпуска годных чипов не идеальная. Сейчас это значение якобы составляет около 50%. При таком показателе процессоров может быть недостаточно для использования в Galaxy S26 и Galaxy S26+ во множестве стран. К тому же у Samsung есть контракт с Qualcomm, по которому 75% смартфонов серии Galaxy S должны быть на Snapdragon.

Ранее сообщалось, что Samsung стремится стабилизировать выход годных чипов 2 нм GAA, собираясь довести этот показатель до 70% к концу 2025 года.

Южнокорейское издание Money Today пишет, что Exynos 2600 ещё не поступил в массовое производство. Ещё ожидается, что Samsung начнёт производство памяти HBM4 во второй половине 2026 года.