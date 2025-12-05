До последнего квартала 2027 года память будет продолжать дорожать

Журналисты технологического портала WCCTech, активно освещающего ситуацию на рынке оперативной памяти и флеш-памяти, поговорили с несколькими представителями компаний-производителей, и новости оказались безрадостными. Они описывают сложившуюся ситуацию как криптовалютный бум, дефицит памяти времён пандемии и бесчинство спекулянтов вместе взятые.

Сообщается, что дефицит памяти, включая DDR5 и DDR4, продлится минимум до 4-го квартала 2027 года. Потребители могут не надеяться на возвращение цен к привычным ранее уровням раньше 2028 года.

Уже была новость про уход компании Micron с потребительского рынка памяти, а также о том, что SK hynix и Samsung, если и увеличат объём производства, то вовсе не ради обладателей домашних ПК. Теперь появилось заявление компании Teamgroup, в котором она делится немного более оптимистичным прогнозом. Согласно ему, дисбаланс спроса и предложения сохранится как минимум до первой половины 2026 года.

Также сообщается, что нынешний рост цен далёк от окончания. Его пик придётся на середину 2026 года, так что желающие могут только гадать, сколько к тому моменту будет стоить тот или иной комплект памяти.

Пока же у тайваньского ритейлера PCHome цены на комплекты памяти DDR4 объёмом 256 ГБ превысили отметку в $3 000. Цены на комплекты памяти DDR5 объёмом 256 ГБ приближаются к отметке в $2 000.