Очередной процессор Panther Lake обладает четырьмя графическими ядрами

В преддверии будущего релиза процессоров серии Intel Panther Lake утечки информации относительно тестирования разных моделей происходят всё чаще. Например, была показана производительность Core Ultra X7 с 12 ядрами на графической архитектуре Xe3. В серии Panther Lake будут и более медленные варианты, с одним из которых сейчас можно познакомиться поближе.

Core Ultra 7 366H с четырьмя ядрами Xe3 протестировали в бенчмарке Geekbench. Это 16-ядерный процессор с 4 производительными ядрами, 8 эффективными и 4 ядрами LP-E. Номинальная тактовая частота составляет 2 ГГц, процессор может разгоняться до 4,8 ГГц. Объём кэша L3 равен 18 МБ, что подтверждали и более ранние утечки.

Этот процессор станет конкурентом представителям серии мобильных процессоров Ryzen 7, но его iGPU не является прямым конкурентом для Radeon 860M. Встроенный графический чип в Ultra 7 366H набрал 22 813 баллов в тесте Geekbench Vulkan. Это немного выше, чем у видеокарты GTX 1050 Ti. По сравнению с 4-ядерным Radeon 840M преимущество составляет 26%, но от 8-ядерного Radeon 860M зафиксировано отставание на 40%.

Процессор ориентирован на массовый сегмент ноутбуков и не станет прямым конкурентом мощным Strix Point и Ryzen AI 7 серии Krackan Point.